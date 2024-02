Policjantom drzwi otworzył jego współlokator, poszukiwany "nawet nie próbował uciekać"

Policjanci stołecznego Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego ustalili adres mieszkania na warszawskich Włochach, gdzie miał przebywać poszukiwany za handel narkotykami mężczyzna. Skazany prawomocnym wyrokiem 45-latek ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości, do odbycia miał rok więzienia.

Policjantom otworzył współlokator

"Wszystko wskazywało, że mieszkanie jest użytkowane. Drzwi do mieszkania otworzył funkcjonariuszom jego współlokator. W trakcie rozmowy do lokalu wszedł jednak poszukiwany. Zaskoczony wizytą policjantów nie próbował nawet uciekać" - informują funkcjonariusze.

"Nie był to jednak koniec problemów obywatela Turcji. W plecaku, z którym przyszedł do mieszkania, wywiadowcy znaleźli foliową torbę z zawartością suszu. Jak się okazało, była to marihuana. Funkcjonariusze sprawdzili też mieszkanie. W lokalu policjanci znaleźli jeszcze nielegalny susz w dwóch słoikach oraz wagę elektroniczną. Zabezpieczyli oni łącznie blisko 160 gramów narkotyku" - dodają.