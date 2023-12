Na widok policjantów zaczął uciekać. Po drodze wyrzucił narkotyki

Policjanci otrzymali informację o mężczyźnie, który miał sprzedawać narkotyki przed jedną z klatek na ulicy Brzeskiej, a nielegalne substancje przechowywać w puszkach. Gdy klient się do niego zgłaszał, ten, jak opisują funkcjonariusze, schylał się do puszki, z której wyjmował zawiniątka z wybranym narkotykiem.

"Wywiadowcy przystąpili do akcji. Po dojeździe na miejsce zabezpieczyli teren przed dostępem osób postronnych i wbiegli na podwórko. Przed jedną z klatek zauważyli dwóch mężczyzn, przy których stały opisane puszki. Na widok zbliżających się policjantów, pierwszy z nich krzyknął do kolegi, by ten uciekał. Jeden z nich odrzucił jeszcze puszkę i obaj rzucili się do ucieczki. Wbiegli do klatki, gdzie też zostali zatrzymani. Mężczyzna, który wcześniej odrzucił puszkę, uciekając przed policjantami, wyrzucał jeszcze woreczki z foliowymi zawiniątkami" - opisali policjanci.