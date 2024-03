"Schemat działania przestępców zatrzymanych kilka dni temu przez policjantów Wydziału Kryminalnego Komendy Stołecznej Policji opierał się na znanym od dawna procederze oszustw dokonywanych metodą 'na policjanta' i 'na wypadek'. Sprawcy telefonowali do pokrzywdzonych, informowali ich o 'policyjnych akcjach' przeciwko przestępcom bankowym czy wypadkach z udziałem ich krewnych, a następnie żądali od nich pieniędzy i kosztowności. Poszkodowani, najczęściej osoby starsze, nierzadko przekazywały oszustom oszczędności całego życia. W ten sposób w okresie od lutego 2023 roku do marca tego roku oszukali co najmniej 34 osoby, na kwotę prawie 700 tysięcy złotych" – informuje w komunikacie Edyta Adamus ze stołecznej policji.