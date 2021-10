Zastrzyk gotówki dla Szpitala Bródnowskiego. Rozbudują ośrodek leczenia chorób mózgu

Powiększy się baza sprzętowa

Szpital planuje zakupić również systemy robotyczne (typu Rosa/Renishaw) umożliwiające wykonywanie precyzyjnych biopsji nowotworów mózgu oraz endoskopowy system do operacji guzów mózgu. Z kolei zakup systemu do neuronawigacji umożliwi trójwymiarowe obrazowanie i precyzyjne naprowadzanie na cel terapeutyczny. Natomiast aby zobrazować przepływającą w naczyniach krew podczas zabiegu operacyjnego niezbędny będzie zakup mikroskopu, o najwyższych parametrach także w ramach jakości obrazu.

Dodatkowe wyposażenie

Dzięki dofinansowaniu wzbogaci się wyposażenie anestezjologiczne: aparat do znieczulenia, kardiomonitor do aparatu i dodatkowe akcesoria. Nowe centrum będzie posiadało wyposażoną salę operacyjną i oddziału intensywnego nadzoru. Wśród zakupionego wyposażenia znajdą się: ssaki chirurgiczne, fotel chirurgiczny, zestaw do diatermii, pompy: infuzyjne, strzykawkowe sterowane elektronicznie, infuzyjne ogólnego stosowania, infuzyjne objętościowe dwukanałowe do podawania dożylnego, pulsoksymetr, respirator transportowy, EKG. Zostanie również zakupione wyposażenie stołu operacyjnego.