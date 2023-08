Paser wpadł w policyjnej zasadzce. Ukrywał się na Mazurach

Jak przekazał Robert Szumiata ze śródmiejskiej komendy, do kradzieży luksusowych samochodów dochodziło od października 2022 roku do marca 2023 roku. "To właśnie w marcu tego roku policjanci ze śródmiejskiego Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu zatrzymali 3 mężczyzn podejrzanych o kradzież z włamaniem do dwóch pojazdów. Policjanci odzyskali jeden z nich - dodge'a durango wartego ponad 260 tysięcy złotych, a złodzieje zostali tymczasowo aresztowani" - wyjaśnił policjant.