Usłyszał zarzuty zabójstwa sześciu osób i usiłowania kolejnej. Według śledczych chodziło o przejmowanie mieszkań

Według śledczych wybierali osoby schorowane, często uzależnione od alkoholu i z problemami finansowymi. Zaprzyjaźniali się z nimi, robili zakupy, przynosili alkohol. W toku śledztwa ustalono, że dzięki takiej "opiece" zdobywali zaufanie ofiar, a następnie nakłaniali do notarialnego oświadczenia, że mogą ich reprezentować, by pomóc uporać się np. z zadłużeniem. W ten sposób pokrzywdzeni mieli tracić swoje mieszkania, bo dzięki podpisanym u notariuszy dokumentom nieświadomie dawali prawo do sprzedaży ich nieruchomości.