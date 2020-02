"Podeszli do jego samochodu i przebili oponę". Zarzuty za kradzież metodą "na kolec"

- Tam zauważyli mężczyznę, który wysiadł z auta i wszedł do placówki bankowej. Podeszli do jego samochodu i przebili mu oponę, licząc na to, że mężczyzna wyjdzie z banku z gotówką, którą później będą mogli zabrać - mówi asp. szt. Robert Koniuszy.

- Metoda na kolec polega na tym, że sprawcy przebijają oponę w samochodzie, gdy widzą, jak ktoś korzysta na przykład z bankomatu czy idzie do banku. Kierowca po wypłaceniu pieniędzy, gdy jedzie samochodem, jest obserwowany. Kiedy orientuje się, że nie ma powietrza w oponie, zatrzymuje się. Zaczyna wymieniać koło lub dzwoni po pomoc. Wówczas najczęściej nie zamyka pojazdu. Wtedy do działania wkraczają sprawcy. Niespostrzeżenie zabierają z auta torebkę, saszetkę, czy aktówkę wraz z zawartością. Tak też było w tym przypadku - tłumaczy policjant.

"Zabrali plecak z laptopem"

Jak zaznacza Koniuszy, gdy pokrzywdzony ruszył z parkingu, obserwujący go podejrzani pojechali za nim. - Kiedy się zatrzymał, żeby sprawdzić co się stało z samochodem, ci podjechali i z niezamkniętego auta zabrali plecak z laptopem wartym około pięciu tysięcy złotych - podał.

- Policjanci wiedzieli, że 52-latek ma zamiar wylecieć do swojego kraju. Mężczyzna został zatrzymany na Lotnisku Chopina tuż przed odlotem do Kutaisi, kiedy przeszedł już odprawę paszportową. Funkcjonariusze poinformowali go, o co jest podejrzany. W trakcie kontroli osobistej zabezpieczyli przy nim około 5200 euro oraz kluczyki do renault, który był wykorzystany do popełnienia przestępstwa. Pojazd był zaparkowany na jednym z ursynowskich osiedli - zaznaczył policjant.