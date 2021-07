Zarzuty i areszt po śmierci skuterzysty. Kierowca odpowie za ucieczkę i złamanie zakazu prowadzenia pojazdów

Do wypadku doszło 21 lipca wieczorem, na wysokości Grochowskiej 353, czyli w okolicy skrzyżowania z Mińską. - Kierowca renault zajechał motocykliście drogę samochodem, skręcając w prawo w stronę bramy wjazdowej do budynku. Mężczyzna jadący skuterem uderzył w tył pojazdu - opisuje prokurator Katarzyna Skrzeczkowska, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa - Praga.

49-letni skuterzysta był reanimowany, ale nie udało się go uratować. Natomiast kierowca renault uciekł z miejsca wypadku przed przyjazdem policji. Do jego poszukiwań skierowano funkcjonariuszy z psem tropiącym. Udało się go zatrzymać dopiero po kilku dniach. - Mężczyzna został doprowadzony do prokuratury 27 lipca - przekazuje Skrzeczkowska.