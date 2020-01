Mówił, że potrzebuje pieniędzy na leczenie albo założenie firmy. "Wyłudził od kobiet 100 tysięcy złotych"

Był poszukiwany

Mężczyzna trafił w ręce policji na początku tygodnia. Gdy funkcjonariusze zatrzymali 31-latka, okazało się, że był on poszukiwany listem gończym za oszustwa popełnione w przeszłości, dlatego najbliższe dwa lata spędzi w zakładzie karnym.

Ponadto oszust usłyszał zarzuty przywłaszczenia mienia oraz doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w warunkach recydywy, za co grozi mu z kolei kara do 12 lat więzienia.