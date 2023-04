Czterolatek zginął podczas wysiadania z tramwaju. Motorniczy z zarzutami

Po ośmiu miesiącach od tragicznego wypadku są zarzuty dla motorniczego po śmierci czteroletniego chłopca. Czterolatek wysiadał z wagonu, przytrzasnęły go drzwi, a tramwaj ruszył.

- W Prokuraturze Rejonowej Praga Północ przedstawiono kierującemu tramwajem mężczyźnie zarzut z art. 177 par. 2 kk. Zarzucono mu umyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym oraz przepisów Instrukcji dla pracowników Tramwajów Warszawskich i nieumyślne spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym - powiedziała nam Katarzyna Skrzeczkowska, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. - Zebrany materiał dowodowy wskazuje na to, że w trakcie jazdy korzystał z telefonu i słuchawek, nieprawidłowo obserwował zdarzenia zachodzące w obrębie ostatnich drzwi, a po zamknięciu drzwi nie upewnił się, czy ruszenie z przystanku nie spowoduje zagrożenia dla pasażerów wysiadających i znajdujących się na przystanku. Na ocenę sytuacji wokół tramwaju poświecił zbyt mało czasu – dodała.

Chłopiec był z babcią

Do tragedii doszło w połowie sierpnia około godziny 11.40 na linii 18 na ulicy Jagiellońskiej przy przystanku Batalionu "Platerówek". Uczestniczył w nim tramwaj starego typu, jadący w kierunku pętli Żerań FSO.

Do tragedii doszło w momencie, kiedy dziecko wysiadało ze składu razem ze swoją opiekunką. Była to babcia dziecka. Kobieta została przetransportowana do szpitala. Była pod opieką psychologa. Wsparciem psychologicznym objęto również rodziców dziecka.