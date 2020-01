Zarzuty dla mężczyzny nazywanego "królem dopalaczy"

- W pewnym momencie funkcjonariusze zauważyli młodego mężczyznę, który wybiegł z obserwowanej posesji, kierując się w stronę pobliskich zabudowań. Na ucieczkę nie miał jednak szans. Kryminalni po krótkim pościgu zatrzymali go w pobliżu ogrodzenia cmentarza miejskiego - relacjonuje Mariusz Mrozek z Komendy Stołecznej Policji. - W czasie zatrzymania 29-latek zachowywał się agresywnie, próbując się wyswobodzić i licząc zapewne na szansę ucieczki. Na to jednak było za późno - dodaje.

Handel dopalaczami, olbrzymie zyski, tysiące narażonych osób

Zdaniem śledczych Jan S. uczynił sobie stałe źródło dochodu z handlu dopalaczami. Jego grupa działała co najmniej od 2015 roku. Jak podaje policja, importowała ona substancje z innych krajów, a po przepakowaniu rozprowadzała je wśród klientów. Oferty ich sprzedaży zamieszczano w sklepach internetowych, przez co dopalacze mogły docierać do klientów z niemal całego świata.

- Sprzedający nie informowali nabywców o zagrożeniach oraz niepożądanych skutkach związanych z zażyciem sprzedawanych środków odurzających i substancji psychotropowych. Co więcej, we wrześniu 2017 roku przestępcy rozpoczęli sprzedaż dopalaczy o nazwie BUC-3 i BUC-8 zawierających między innymi fentanyl, którego zażywanie skutkowało zgonem kilku osób, w tym nieletnich - zaznacza Saduś.

Podżeganie do zabójstwa ministra i policjantów

To jednak nie wszystko, bo równolegle w jego sprawie toczy się drugie postępowanie. W rozmowie z tvnwarszawa.pl Marcin Saduś potwierdził, że dotyczy ono podżegania do zabójstwa kilku osób, w tym ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry. Mężczyzna w najbliższych dniach zostanie przewieziony do Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej we Wrocławiu, która jest gospodarzem drugiego śledztwa.