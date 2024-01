Minister odwołał zarząd spółki Pałac Saski

Konserwator krytykował, że niszczeją piwnice

.Krasucki wskazał, że padający śnieg wkrótce się roztopi, a woda wniknie w odkopane ściany. Gdy znów przyjdzie mróz, może dojść do zniszczenia cegieł, tynku i resztek zaprawy. "Bardzo mnie boli to, co widzę. To nic innego niż niszczenie zabytkowej substancji. Bezpowrotnie. Wydawałoby się oczywiste, że trzeba to czymś osłonić, by przetrwało. Jak widać nie jest" - podsumował konserwator.