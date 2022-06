Ponad 50 tysięcy lamp do wymiany. Zużycie energii spadnie o 56 procent

"Łącznie 38414 opraw SAVA, które do końca pierwszego kwartału 2023 r. zawisną przy naszych drogach, zużyje w ciągu dwunastu miesięcy aż o 27,8 GWh mniej niż oprawy sodowe. Ilość energii pochłanianej w ciągu roku przez oświetlenie uliczne w odniesieniu do dróg zarządzanych przez ZDM spadnie z 49,6 GWh do 21,8 GWh, czyli aż o 56 proc. Natomiast ilość energii zużywanej przez całe oświetlenie uliczne na terenie Warszawy (nie wszystkimi ulicami opiekuje się ZDM) spadnie z 78,5 GWh do 50,7 GWh (o 35 proc.)" - wyjaśniają drogowcy. Obecnie miasto płaci 873 złote brutto za MWh, czyli po stawce z listopada 2021 roku. Obecnie cena energii wzrosła do ponad 1700 złotych. Dzięki nowym oprawom miasto jest w stanie zaoszczędzić 23 miliony złotych rocznie. "Przy tak szalejących cenach energii może się okazać, że ta oszczędność będzie dwukrotnie większa" - podkreślają drogowcy.

ZDM wymieni oprawy na drogach dzielnicowych

Za oświetlenie przy ulicach miejskich odpowiada ZDM, ale w przypadku dróg gminnych jest to kompetencja urzędów dzielnicowych. Osiedlowe uliczki oświetla 61 608 opraw. "Obecnie tylko 14 proc. z nich jest ledowych. Reszta, czyli nieco ponad 52,6 tys., to przede wszystkim mniej lub bardziej wysłużone oprawy sodowe, które zastępowane są w bardzo wolnym tempie. W dodatku w różnym stopniu jeśli chodzi o dzielnice – np. na Ochocie ledowe oprawy stanowią aż 51 proc., a w Wawrze tylko 3,7 proc." - wylicza ZDM.

Miasto zaoszczędzi na rachunkach za prąd

Szacuje się, że wymiana ma potrwać do jesieni 2024 roku. ZDM wylicza, że lampy na ulicach dzielnicowych zużyją w skali roku. 10 GWh, co przy aktualnej stawce zbliżonej do 1700 zł za MWh, przełożyłoby się na rachunek w wysokości 17,3 mln zł. Bez wymiany, lampy zużyłyby 28 GWh prądu, co przełożyłoby się na 49,4 mln zł do zapłaty. W skali roku to ponad 32 mln zł oszczędności.