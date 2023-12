Ile zarobi sekretarz miasta, ile dostaną elektryk i kierowca. Podwyżki w ratuszu

Pracownicy zatrudnieni w ratuszu podzieleni są na trzy grupy. Pierwsza z nich obejmuje kierownicze stanowiska urzędnicze. Sekretarz Warszawy zarobi od 15 000 złotych do ponad 19 000 złotych. Zastępca skarbnika dostanie od 13 600 złotych do 18 880 złotych. Geodeta od 12 900 złotych do ponad 18 100 złotych. Zarobki miejskiego rzecznika konsumentów mieścić się będą w przedziale 10 800-15 900 złotych.

Naczelnik wydziału w biurze lub delegaturze zarabiał zarobi od 8 500 złotych do 15 000 złotych. Jak podała "Gazeta Stołeczna" dotąd osoby na tym stanowisku mogły liczyć na dochód w granicach 5 300 a 13 600 złotych. Pensje dyrektorów biur wzrosną z 6 400-16 500 złotych do 10 800-18 150 złotych. "A zarobki sekretarza miasta, którego rola zbliżona jest do wiceprezydenta, z dotychczasowego szerokiego przedziału 8 900-18 00 złotych podniosą się do zawężonego przedziału 15-19 800 złotych" - podała "Gazeta Stołeczna".