Szybka Kolej Miejska dojedzie do Zegrza i Piaseczna 

Szybka Kolej Miejska zapowiada, że do końca roku uruchomi linię do Zegrza. Kilka miesięcy później ma ruszyć nowe połączenie stolicy i Piaseczna.

- Jesteśmy już coraz bliżej do uruchomienia połączeń do Zegrza i do Piaseczna - przekazał na spotkaniu z dziennikarzami prezes SKM Alan Beroud. Zadeklarował, że ze strony SKM jest "pełna gotowość, zabezpieczony tabor i drużyny pociągowe". - Czekamy tylko na infrastrukturę - dodał.

- Z obecnych zapewnień wynika, że do końca roku PLK będzie gotowe do tego, żebyśmy dojechali do Zegrza, a do marca żebyśmy mogli obsługiwać Piaseczno. W kolejnym ruchu, do roku 2030 dojedziemy do Ożarowa Mazowieckiego - zaznaczył prezes SKM dodając, że czeka na sprecyzowanie przez PLK poszczególnych przystanków.

Nowa lina S4

Nowa lina S4 połączy Legionowo z Piasecznem i będzie obsługiwana przez nowe, pięcioczłonowe pojazdy Impuls 2. Pociąg będą kursowały co godzinę.

Prezes Beroud opowiedział też, jaka będzie przyszłość Szybkiej Kolei Miejskiej w Warszawie.

- Plany na przyszłość to rozwój transportu multimodalnego w Warszawie. Jeśli Warszawa chce być nowoczesną stolicą, musi oprzeć się o właśnie taki transport. Już widzimy, że ogranicza się wjazd samochodów do miasta. Ale żeby to osiągnąć miasto musi być atrakcyjne dla pasażerów, ludzi, którzy do niego przyjeżdżają. Ludzie muszą chcieć zostawić samochód na zewnątrz miast, a żeby tego chcieli, to transport musi się w pełni uzupełniać - powiedział Alan Beroud. Przypomniał, że w ostatnim rankingu, jeśli chodzi o multimodalność transportu, Warszawa zdobyła dosyć wysokie, bo czwarte miejsce.

Musimy być atrakcyjni i niezawodni

Zaznaczył jednak, że i tak jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia, a oferta musi być jak najbardziej uspójniona. Wyjaśnił, że zarówno SKM, metro, jak i autobusy, i tramwaje muszą być koordynowane i muszą być połączone z atrakcyjnymi miejscami do zostawiania samochodów - parkingami P+R. - To wszystko jest olbrzymim wyzwaniem dla nas wszystkich, jako całego warszawskiego transportu publicznego - ocenił prezes SKM.

- Musimy być atrakcyjni i niezawodni - podkreślił. Zaznaczył, że najwięcej pasażerów SKM przybyło w okresie, gdy doszło do uruchomienia połączeń na lotnisko i w tym samym czasie uruchomiony został nowy tabor. - Czyli kluczowe znaczenie ma dostępność transportu, pewność i niezawodność oraz atrakcyjność taboru. To jest to, o co staramy się walczyć - podsumował.

Autor:kz

Źródło: PAP