Zapadło się torowisko w alei "Solidarności". Cztery linie na objazdach

Do zdarzenia doszło o godzinie 11.09. Przy skrzyżowaniu z aleją Jana Pawła II zapadło się torowisko tramwajowe. Składy nie jeżdżą na odcinku od dawnej Feminy do placu Bankowego.

"Z przyczyn technicznych do odwołania został wstrzymany ruch tramwajów na odcinku od przystanku Kino Femina 05 do przystanku Metro Ratusz-Arsenał 09. Tramwaje linii 13, 20, 23 i 26 zostały skierowane na trasy objazdowe" - poinformował Warszawski Transport Publiczny w komunikacie.

Tramwaje na trasach objazdowych

- Nadzór ruchu kieruje tramwaje na trasy objazdowe. Nie jeżdżą one na odcinku pomiędzy przystankiem Kino Femina a placem Bankowym. Na miejscu są nasze ekipy techniczne. Potrzebują kilkudziesięciu minut żeby to naprawić - przekazał nam ok. godziny 12 Maciej Dutkiewicz, rzecznik prasowy Tramwajów Warszawskich. Zapewnił, że usterka zostanie naprawiona do popołudniowego szczytu komunikacyjnego. - To jest termin z dużym marginesem błędu - podsumował.