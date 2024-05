Beżowo-zielony kożuch na Jeziorku Szczęśliwickim. Co to jest?

To glony

O sytuację zapytaliśmy w urzędzie dzielnicy Ochota. Okazuje się, że zdarza się ona co roku i jest związana z zakwitem glonów. - W tym roku widać to dużo wcześniej, ze względu na wzrost temperatury. W tamtym roku roku glony pojawiły się w lipcu - wyjaśnia Grażyna Hodun, naczelniczka wydziału komunikacji społecznej. I uspokaja, że nie zagrażają one ptakom oraz rybom.

Czy jeziorko da się oczyścić lub zapobiec tej sytuacji? Jak słyszymy w urzędzie, to nie jest takie proste. Napowietrzenie wody nie poprawiłoby sytuacji. - Zbieranie glonów z powierzchni też nic nie daje, bo one zaraz odrywają się od dna i problem powraca. Na to jest jedna metoda. Trzeba zrobić bioremediację (usuwanie zanieczyszczeń za pomocą żywych mikroorganizmów-red.) zbiornika, nie mamy w tym roku na to pieniędzy. Koszt to około 7 tysięcy złotych. Nie mamy takich środków w budżecie dzielnicy - informuje Hodun.