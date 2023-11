Zamordował kolegę w szkole, dostał za to 25 lat więzienia. Sąd Najwyższy oddalił kasację

W czwartek Sąd Najwyższy oddalił kasację wyroku dla Emila B., który zasztyletował swojego kolegę. Do tragicznych wydarzeń doszło w maju 2019 roku w szkole podstawowej w warszawskim Wawrze. Wyrok 25 lat więzienia pozostał w mocy.

Do zbrodni doszło w maju 2019 r. w szkole w stołecznej dzielnicy Wawer. Wówczas 15-letni Emil B. zadał 16-letniemu Jakubowi K. dziewięć ran kłutych w głowę, szyję, klatkę piersiową oraz brzuch. Sądy uznały, że Emil B. działał w wyniku wysoko nagannej motywacji; wskazywały też na bliższą znajomość między oprawcą a ofiarą. W toku śledztwa prokuratura ustaliła, że między chłopcami pojawił się konflikt. Jak wskazywały sądy, Emil B. miał pretensje do Kuby z tytułu nierozliczonych należności związanych z obrotem narkotykami. Z relacji rówieśników wynikało, że chodziło o 1,5 tys. zł, ale nie ma na to innych dowodów.