Awaria w łączniku linii metra. Przesiadka tylko przez antresolę

Awaria bramy przeciwpożarowej

Jak precyzował, łącznik został wyłączony z użytkowania we wtorek rano, jeszcze przed odjazdem pierwszego pociągu. - Od rana próbujemy naprawić tę usterkę - dodał. Początkowo zastrzegł jednak, że trudno ocenić, ile może to potrwać.

Utrudnienia zakończyły się przed godziną 10. - Udało nam się otworzyć bramę i odblokować przejście do łącznika - przekazał Czerski.

Co z tym łącznikiem?

O problemach z łącznikiem pisaliśmy nie raz . Większość przesiadających się wybiera drogę na skróty, a przejście na poziomie peronów jest bardzo wąskie. Powoduje to, że pasażerowie w godzinach szczytu muszą znacznie zwolnić i tłoczyć się w przejściu.

Na początku ubiegłego roku władze miasta doszły też do wniosku, że łącznik jest za wąski i może zagrażać bezpieczeństwu tłoczących się podróżnych. Musiało jednak minąć kilka lat od jego budowy, by urzędnicy rozpoczęli poszukiwania wyjścia z tej sytuacji. Konstrukcja łącznika nie pozwala jednak na wiele. Zdaniem niektórych łącznik w obecnym kształcie nie powinien on w ogóle powstawać.