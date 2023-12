Zamknęli jedno z wejść do stacji metra, pasażerowie skarżyli się na brak informacji. ZTM reaguje

- Chaos jest ogromny, nie ma żadnej kartki na ogrodzeniu wejścia. Rano tu było duże zamieszanie. Zero informacji. To, co zrobili z zamknięciem tego wejścia to skandal! Ja nie mam Facebooka i nie wiedziałam o zamknięciu, a droga do drugiego wejścia, biorąc pod uwagę fakt, że trzeba wejść na górę i przejść przez aleję KEN i zejść do metra, to jest co najmniej pięć minut dodatkowej drogi. Dzisiaj spóźniłam się przez to do pracy - skarży się na łamach portalu pani Renata.