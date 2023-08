Zamkną dla ruchu Wisłostradę i dwa mosty. Na Święto Wojska Polskiego i defiladę

W związku z obchodami Święta Wojska Polskiego i 103. rocznicy Bitwy Warszawskiej, a także próby generalnej przed uroczystościami, należy spodziewać się kilkudniowych utrudnień. Największe będą na Wisłostradzie, dwóch mostach i ulicach Śródmieścia. Inaczej pojadą autobusy. W przypadku wyłączenia ruchu na mostach, na trasy objazdowe zostaną skierowane również tramwaje.

Pierwszych zmian w organizacji ruchu należy spodziewać się już w czwartek i piątek. "Od 10.08.2023 r. godz. 6 w związku z montażem trybun honorowych zamknięty zostanie dla ruchu prawy pas ruchu jezdni zachodniej ul. Wybrzeże Gdańskie na odcinku Sanguszki-Boleść" - poinformował w komunikacie Zarząd Transportu Miejskiego. Do 18 sierpnia zawieszony zostanie przystanek autobusowy Sanguszki 01.

Sobota i niedziela

W sobotę na godzinę, od 14 do 15 zaplanowana została próba generalna defilady powietrznej. W związku z tym wyłączony zostanie ruch kołowy na mostach Gdańskim i Śląsko-Dąbrowskim. Ale - jak informuje ZTM - "ze względu na warunki pogodowe, próba generalna i związane z nią wyłączenie ruchu na tych mostach może zostać przeniesione na niedzielę, 13 sierpnia".

Natomiast na godzinę 18 zaplanowano próbę generalną defilady. Z ruchu zostaną wyłączone następujące ulice: Wisłostrada (w obu kierunkach, w tym ul. Wybrzeże Kościuszkowskie nad tunelem) od mostu Północnego do mostu Łazienkowskiego, Wisłostrada (jezdnia zachodnia) od mostu Łazienkowskiego do ul. Gagarina, Sanguszki, Karowa, Lipowa, Dobra od ul. Karowej do ul. Lipowej, Zajęcza od ul. Dobrej do ul. Wybrzeże Kościuszkowskie, Tamka od ul. Dobrej do ul. Wybrzeże Kościuszkowskie.

Powyższe odcinki ulic pozostaną zamknięte do niedzieli do godziny 11.

Ponadto w niedzielę, od godz. 3 do 11 zamknięty dla ruchu pieszego i rowerowego będzie most Gdański. Tramwaje przejadą mostem bez zatrzymania się na przystankach Most Gdański i Wybrzeże Helskie.

Poniedziałek

"W związku z uroczystościami w Radzyminie związanymi z obchodami rocznicy Bitwy Warszawskiej od 14.08.2022 r. do 16.08.2022 r. (środa) do godz. 12:00 linia 738 zostanie skierowana na trasę skróconą" - informuje ZTM.

Ponadto w związku z organizacją defilady znów zamknięte zostaną następujące odcinki ulic: Wisłostrada (w obu kierunkach, w tym ul. Wybrzeże Kościuszkowskie nad tunelem) od mostu Północnego do mostu Łazienkowskiego, Wisłostrada (jezdnia zachodnia) od mostu Łazienkowskiego do ul. Gagarina, Sanguszki, Karowa, Lipowa, Dobra od ul. Karowej do ul. Lipowej, Zajęcza od ul. Dobrej do ul. Wybrzeże Kościuszkowskie, Tamka od ul. Dobrej do ul. Wybrzeże Kościuszkowskie.

Wtorek

We wtorek, w Święto Wojska Polskiego, powyższe odcinki ulic będą zamknięte do godziny 18. Ponadto, w godzinach 8-15 ponownie zamknięty dla pieszych i rowerzystów będzie most Gdański.

"O godz. 9 na błoniach Stadionu PGE Narodowego planowany jest bieg 'Piątka z Żołnierzem'. W związku z tym w ramowych godz. 8.40-9.40 wygrodzony zostanie prawy pas wschodniej jezdni ul. Wybrzeże Szczecińskie pomiędzy łącznicą zjazdową z al. Poniatowskiego a ul. Siwca" - przekazuje ZTM.

Również we wtorek w godzinach 10-13 planowane jest zgromadzenie publiczne przed kościołem przy ul. Floriańskiej 3 a następnie przemarsz na trasie: Floriańska – Jagiellońska – pl. Hallera – Dąbrowszczaków – Inżynierska – Stalowa – Szwedzka przed budynek przy ul. Szwedzkiej 2.

Ponadto, w godz. 10-14 w związku z uroczystą zmianą warty wyłączony dla ruchu zostanie pl. Piłsudskiego i ul. Królewska do pl. Małachowskiego.

W związku z defiladą powietrzną w godzinach 14-15 wyłączony zostanie ruch kołowy na mostach Gdańskim i Śląsko-Dąbrowskim.

Szczegółowe informacje związane ze zmianami tras poszczególnych linii autobusowych i tramwajowych są dostępne na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego.

