Zamkną drogę startową, więcej samolotów nad Bemowem i Piasecznem

"Ze względu na konieczne prace techniczne droga startowa nr 1 (11-29) zostanie zamknięta dla operacji lotniczych od godz. 00:01 w poniedziałek 18 września, do godziny 5:30 w sobotę 23 września" - napisali w mediach społecznościowych przedstawiciele portu.

Ostatnio padł rekord

Lotnisko Chopina w Warszawie to największy port lotniczy w Polsce. Od początku 2023 roku odprawiło ponad 10 mln pasażerów. W ubiegłym roku było to ponad 14,4 mln podróżnych.

Poziom ruchu pasażerskiego już powrócił do stanu sprzed pandemii. W ostatnim czasie na warszawskim lotnisku padł rekord dzienny - jednej doby odprawionych zostało prawie 67 tys. pasażerów. Stanisław Wojtera, prezes Polskich Portów Lotniczych S.A podkreślał, że "jest to liczba mieszkańców całego miasta średniej wielkości". Pod względem pasażerów rekordowy był również lipiec - obsłużono prawie dwa miliony podróżnych.

Na lotnisku powstały ostatnio: apteka, punkt, gdzie można wyrobić tymczasowy paszport, oddział NFZ-u, w którym można otrzymać kartę EKUZ. Miejsca te pozwalają bezpiecznie opuścić Polskę oraz podróżować bez obaw związanych z ewentualnymi problemami zdrowotnymi. Pojawiły się również kapsuły do spania, w których mogą odpoczywać pasażerowie, zwłaszcza transferowi.

- Mamy też od niedawna paczkomat, który służy "przedmiotom-nielotom", tym, o których pasażerowie zapomnieli, że nie mogą zostać wniesione na pokład samolotu. Do tej pory trzeba było je wyrzucić do kosza, a teraz można wysłać w formie paczki. Jest to pierwsze tego typu rozwiązanie w Europie, a może nawet i na świecie - mówi Stanisław Wojtera.