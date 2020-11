Rzucali w nich kamieniami i petardami. Wyrwali znak. Policjanci publikują nagrania z zamieszek

"Dlaczego tak często w naszych wypowiedziach pojawia się określenie BITWA? Być może ten filmik pozwoli odpowiedzieć na to pytanie. Kolejne race rzucane w kierunku policjantów. Wśród zatrzymanych do przestępstw są osoby w wieku od 18 do 41 lat" - napisała na Twitterze Komenda Stołeczna Policji. Do wpisu dołączyła nagranie wideo.