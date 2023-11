Zamieszkał w opuszczonym pawilonie nad Wisłą, by uniknąć cotygodniowych spotkań z policjantami

Urzędnicy i strażnicy miejscy odkryli, że w przeznaczonym do rozbiórki pawilonie gastronomicznym nad Wisłą zamieszkał mężczyzna. Okazało się, że to mieszkaniec Torunia, który "unikał spotkań z policją". Raz w tygodniu powinien odwiedzać komisariat.

Asystowali w przejęciu budynku, zauważyli dzikiego lokatora

Podczas kontroli pomieszczeń funkcjonariusze odkryli zamaskowane wejście do pokoju bez okien. Wewnątrz paliło się światło, podłączony do kontaktu był jeszcze ciepły czajnik elektryczny, a w kącie znajdowało się posłanie. To zaskoczyło pracowników ZZW, ponieważ budynek był od kilku miesięcy odłączony od prądu.

Doprowadził prąd do lokalu

"W ciemności ukrywał się 45-letni mężczyzna. Pochodzący z Torunia budowlaniec przyznał, że specjalnie wybrał pomieszczenie bez okien i doprowadził do niego prąd, ukrywając instalację tak, by nie zwróciła niczyjej uwagi. Jak wyjaśnił, był już karany, a obecnie czeka go sprawa za wyłudzenie podatku. Mężczyzna unikał zarządzonych cotygodniowych wizyt w komisariacie. Uznał, że to dla niego zbytnie obciążenie" - czytamy dalej w komunikacie.