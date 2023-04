Zamiast do domu, zawiózł studentkę do hotelu i "doprowadził podstępem do obcowania płciowego". Wyrok

Na trzy lata więzienia został skazany mężczyzna za doprowadzenie studentki do innej czynności seksualnej. Był kierowcą taksówki "na aplikację" w Warszawie. W przyszłym tygodniu do Sejmu trafi projekt zmian w przepisach, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa w pojazdach przewozu osób.

W sylwestra kierowca zamiast do domu zawiózł studentkę do hotelu. Jak argumentowała w środę podczas ogłoszenia wyroku sędzia Sądu Rejonowego w Warszawie Monika Makowska-Kralka, "doprowadził podstępem pokrzywdzoną do obcowania płciowego poprzez wykorzystanie jej stanu po spożyciu alkoholu", za co został skazany na trzy lata więzienia i 25 tysięcy złotych nawiązki dla pokrzywdzonej kobiety.