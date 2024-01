Zamek Królewski kupił rysunek wielkiego mistrza. "Pierwsze dzieło Rafaela w polskich zbiorach"

Rysunek został zakupiony do kolekcji Zamku Królewskiego pod koniec ubiegłego roku. Przedstawia wojownika w antycznej zbroi, z tarczą i mieczem. Wykonano go brązowym atramentem na papierze. Nie jest duży - około 27 na 17 centymetrów.

- Grono badaczy ponad wszelką wątpliwość potwierdziło jego autentyczność. To pierwsze dzieło Rafaela w polskich zbiorach po utracie "Młodzieńca" - powiedział dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie prof. Wojciech Fałkowski, przypominając, że "Portret młodzieńca" Rafaela Santi zaginął podczas niemieckiej okupacji i do dziś nie został odnaleziony. Kwoty transakcji nie ujawniono.

- Zakupiliśmy także dwa obrazy Agostino Tassiego (1578-1644) ukazujące mroczną, nieco romantyczną rzeczywistość. Wyprzedziły one o sto lat słynną serię grafik Piranesiego "Carceri" (więzienia). W alegoryczny sposób ukazują one zagrożenia ludzkiego życia i walki człowieka o przetrwanie. To "Wyjście Eneasza z Troi" i "Arsenał wenecki", na którym widzimy ruiny, kadłuby okrętów i tłum ludzi - wyjaśnił Fałkowski.