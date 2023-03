Dramatyczny transport serca i płuc do przeszczepu. "Lot na granicy realizacji"

"Lot na granicy realizacji" - tak transport medyczny z Podlasia do Warszawy określa pilot policyjnego śmigłowca Robert Sitek. W piątek na pokład jego śmigłowca miały trafić płuca i serce, których pilnie potrzebowali pacjenci na Górnym Śląsku. Planów o mało co nie pokrzyżowała pogoda.

Policjanci, żołnierze i ratownicy medyczni w "sztafecie życia"

- To miał być łatwy lot, a okazał się trudny, skomplikowany i na granicy realizacji - relacjonuje inspektor pilot Robert Sitek. W porozumieniu z ratownikami na 10 minut przed przyjazdem ambulansu policjant, by nie tracić czasu, włączył maszynę, by była gotowa do odlotu od razu po przekazaniu organów.