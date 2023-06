Założycielka popularnej kawiarni z zarzutami, trafiła do aresztu

Założycielka Cafe Kulturalna w Pałacu Kultury i Nauki jest podejrzana m.in. o wyłudzenia dotacji przeznaczonych na pomoc dla uchodźców wojennych, oszustwa oraz udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Jak informuje prokuratura, wartość mienia, którego dotyczą zarzuty to około 7 milionów złotych.

O zarzutach i areszcie dla założycielki Cafe Kulturalna w Warszawie Agnieszki Ł. informowała w ubiegłym tygodniu "Gazeta Stołeczna". Te informację potwierdził nam prokurator Marcin Lorenc, rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Szczecinie. To właśnie tam prowadzone jest postępowanie w tej sprawie.

Wartość mienia to około 7 mln zł

"Jedną z podejrzanych w tej sprawie jest Agnieszka Ł., wobec której sąd zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy, a Sąd Okręgowy w Szczecinie utrzymał w mocy tę decyzję, co oznacza, że prokurator wykazał na tym etapie postępowania wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przez nią zarzucanych jej czynów" - zaznaczył Lorenc.

Marcin Lorenc przekazał również, że w toku śledztwa sąd zdecydował się aresztować jeszcze dwie osoby. Natomiast wobec dwóch kolejnych podejrzanych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, poręczenia majątkowego oraz zakazu kontaktowania się z niektórymi osobami. "Z uwagi na dobro trwającego śledztwa, prokurator nadzorujący je, nie zgodził się na przekazanie do publicznej wiadomości szczegółów tego śledztwa" - podkreślił Lorenc.

Kontrola ratusza nic nie wykazała

Cafe Kulturalna to klub i kawiarnia z wieloletnią historią. Miejsce, jak mało które, ociepla dość ponury wizerunek Pałacu Kultury. Jej znakami rozpoznawczymi są m.in. bogata oferta kulturalna, a także angażowanie się w pomoc uchodźcom. Szczególnie aktywnie działała w pierwszych dniach wojny. To m.in. z Cafe Kulturalna docierały posiłki do uciekających przed rosyjską agresją Ukraińców.