Warszawiacy wybrali 325 projektów. Do wydania jest 100 milionów

Spośród 1183 zgłoszonych projektów - 1065 dzielnicowych oraz 118 ogólnomiejskich - 325 zostało wybranych w głosowaniu. 13 z nich to projekty ogólnomiejskie, a 312 z dzielnic stolicy. Prawie połowa wszystkich wybranych pomysłów dotyczy ochrony środowiska - 146 wybranych zgłoszeń do budżetu obywatelskiego.

100 milionów złotych do wydania

"To warszawiacy, co roku wymyślają i zgłaszają projekty, a następnie wybierają w głosowaniu te, które zostaną zrealizowane. W ten sposób wspólnie decydują o tym, co powstanie w najbliższej okolicy, w kilku dzielnicach lub w całej Warszawie. Środki finansowe na realizację pomysłów mieszkańców pochodzą z budżetu miasta. Nie są to więc dodatkowe pieniądze, tylko część pieniędzy miejskich przeznaczona do rozdysponowania bezpośrednio przez warszawiaków" - zaznaczono.