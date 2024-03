Zakończył się remont budynków przedszkoli nr 409 i 422 na osiedlach Wawrzyszew i Chomiczówka. Oba zostały powiększone, przybyło sal do zajęć. Dzieci mogą się cieszyć z nowych zabawek i sprzętów, a nauczycielom pracę ułatwią pomoce dydaktyczne. W sumie prace pochłonęły ponad 15 milionów złotych.

Dla ponad 200 dzieci poniedziałek, 18 marca, to pierwszy dzień w zmodernizowanych placówkach. Przedszkolaki na czas remontów, które trwały dwa lata, przebywały w zastępczej lokalizacji pod adresem Wrzeciono 24.

Przedszkole z mobilnymi ściankami

Placówka została dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz do obowiązujących warunków ochrony przeciwpożarowej. "Powstały dwie zupełnie nowe sale, a cztery sale na parterze powiększyliśmy i utworzyliśmy z nich bezpośrednie wyjście na taras i dalej na plac zabaw. W każdym z oddziałów zamontowaliśmy tablice multimedialne. Wstawiliśmy też mobilne ścianki, dzięki czemu sale można łączyć i zwiększać ich przestrzeń według potrzeb" - wymieniła w komunikacie Magdalena Borek, rzeczniczka prasowa urzędu dzielnicy Bielany.

W wyremontowanej placówce nie zabrakło też przestrzeni na sport. Sala do zajęć ruchowych wyposażona została w ściankę wspinaczkową. Pojawiły się też monitory interaktywne z grami edukacyjnymi typu wzory geometryczne czy gry logiczne, a także panele sensoryczne, wspierające podczas zajęć z integracji sensorycznej. Stworzono pokój relaksu, w którym znalazła się wodna tuba świetlna, sensoryczne panele ścienne, kula plazmowa, tuby lawowe oraz lustra sensoryczne.

Prace obejmowały również zagospodarowanie terenu wokół przedszkola. Modernizację przeszedł plac zabaw, który został podzielony na trzy strefy. Jedna z nich to strefa muzyczno-sensoryczna, wyposażona w dzwonki chromatyczne czy tonbloki. W pozostałych stanęły trampoliny i karuzele, w tym huśtawki typu "bocianie gniazdo", a także trzy piaskownice z wyciągarką do piasku. Na placu powstało trawiaste mini-boisko, ustawiono też skrzynie, dzięki którym możliwe będzie założenie ogródka warzywnego i zielnego. Z kolei przy wyjściu na plac zabaw znalazło się pomieszczenie do przechowywania zabawek.