Zakazany na Białorusi chór przegoniony przez ochronę centrum handlowego

Zakazany na Białorusi Wolny Chór, jeden z symboli protestów przeciwko reżimowi Aleksandra Łukaszenki, zaśpiewał "Mury" przed centrum handlowym Złote Tarasy. Nie spodobało się ochronie obiektu. "Tu zaraz też traficie do więzienia" - mieli powiedzieć Białorusinom ochroniarze. Przedstawicielka Złotych Tarasów powołuje się na regulamin i apolityczność centrum.

Jak relacjonowała Radziejowska, w trakcie występu do artystów podeszło kilku ochroniarzy Złotych Tarasów. Zagrozili, że wezwą policję i zażądali natychmiastowego przerwania. Mimo poinformowania, że chodzi tylko o jeden utwór, nalegali. "A kiedy usłyszeli, że (chórzyści - red.) są Białorusinami, którym za śpiewanie 'Murów' grozi w Mińsku więzienie, zwrócili się słowami: 'zaraz tu tez traficie do więzienia'. Przemoc słowna wobec słabszych i uchodźców, osób, które przeszły więzienia i tortury, gratulacje!" - napisała dalej Hanna Radziejowska.

Centrum odpowiada: personel szkolony z zakresu... obsługi klienta

O sprawę zapytaliśmy centrum handlowe. Przytoczyliśmy też słowa, które miały paść z ust ochroniarzy. "Centrum handlowe Złote Tarasy od początku swojej działalności jest neutralne politycznie, światopoglądowo oraz religijnie. Dodatkowo, regulamin obiektu jasno określa zasady dotyczące wszelkiego rodzaju zgromadzeń i konieczności zatwierdzenia ich przez zarządcę, o czym pracownicy ochrony poinformowali uczestników zgromadzenia na tzw. piazzy. Niestety, do biura administracji nie wpłynął żaden wniosek o możliwość organizacji wydarzenia - napisała Weronika Kendra, zajmująca marketingiem Złotych Tarasów.

"Odnosząc się natomiast do zarzutu dotyczącą nieodpowiedniego zachowania pracowników ochrony, chciałabym podkreślić, że personel firm serwisowych współpracujących ze Złotymi Tarasami jest regularnie szkolony z zakresu obsługi klienta oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie centrum handlowego - podsumowała.

Wolny Chór ukrywa twarze, bo za śpiewanie jego członkom grożą represje

Wolny Chór (Volny Chor) występował w piątek w Muzeum Powstania Warszawskiego z koncertem "Mury runą!". Jego występy są zakazane na Białorusi. To jeden z najważniejszych symboli białoruskiej rewolucji. Podczas protestów jego członkowie pojawiali się na ulicach Mińska, by śpiewać tradycyjne białoruskie pieśni i hymny. - Ich działalność budziła i budzi w ludziach poczucie godności oraz patriotyzm, a co więcej - pomaga wszystkim poznać i zrozumieć Białoruś - opisywała przed koncertem Anna Kotonowicz, rzeczniczka Muzeum Powstania Warszawskiego.