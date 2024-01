Zakaz obowiązuje od roku, ale nie wszystkie kopciuchy zniknęły. W stolicy zostało ich 2650

Od roku na Mazowszu nie można używać rak zwanych kopciuchów, czyli kotłów bezklasowych (kocioł poniżej klasy 3 lub bez tabliczki znamionowej, ani informacji w dokumentacji kotła). Natomiast od 1 października tego roku w Warszawie obowiązuje zakaz palenia węglem w domach. Za używanie kopciuchów grozi mandat 500 złotych lub grzywna do 5000 złotych. Za palenie węglem Straż Miejska może wystawić mandat do 500 złotych. Kopciuchy wciąż jednak trują, w stolicy zostało ich jeszcze 2650.

- Jesteśmy coraz bliżej tego, by usunąć wszystkie kopciuchy w mieście. Zaczynaliśmy w momencie, kiedy w stolicy takich starych pieców było aż 15 tysięcy. Zmniejszenie tej liczby było jednym z głównych celów, jakie sobie postawiłem. Dziś mogę potwierdzić, że nasze działania przynoszą efekty. Pod koniec ubiegłego roku liczba kopciuchów w Warszawie zmalała do 2650 sztuk. To spadek o ponad 80 procent – zaznacza cytowany w komunikacie Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.