130 osób, 1700 firm i faktury za elektronikę. "Skarb Państwa mógł stracić ponad 1,5 miliarda złotych"

Działali w kraju i za granicą

Według ustaleń śledczych grupa działała w branży elektronicznej od 2014 roku do grudnia 2018 roku w całym kraju, jak również poza granicami Polski. - W proceder zaangażowanych było ok. 1700 firm z branży elektronicznej. Prawie 500 z nich było zarejestrowanych za granicą - wyjaśniła Pasieczyńska.

Były to głównie telewizory, karty pamięci, telefony komórkowe i tablety, które podlegały kilkukrotnemu, pozornemu obrotowi przez zaangażowane spółki. Następnie sprzęt z wykorzystaniem innego systemu karuzeli podatkowej ostatecznie trafiał do faktycznej dystrybucji i rąk użytkowników.

Rzeczniczka Centralnego Biura Śledczego Policji podinsp. Iwona Jurkiewicz przekazała, że w śledztwie do tej pory występowało 120 podejrzanych.

- W trakcie przeszukań 30 miejsc zamieszkania podejrzanych oraz siedzib podmiotów gospodarczych, funkcjonariusze zabezpieczyli dokumentację finansowo-księgową, komputery i zewnętrzne nośniki pamięci. Stanowi to obecnie materiał dowodowy w sprawie - zaznaczyła.

Ósme, masowe zatrzymanie w tej sprawie

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Warszawie. Rzecznik tej prokuratury prok. Marcin Saduś przekazał, że były to ósme, masowe zatrzymania w tej sprawie. - Jak szacują śledczy z Wydziału II do Spraw Przestępczości Finansowo-Skarbowej Prokuratury Regionalnej, działania sprawców naraziły Skarb Państwa na uszczuplenia podatkowe w podatku od towarów i usług w łącznej kwocie ponad 1,5 miliarda złotych - podkreślił.