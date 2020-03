Odwiedziny w Centrum Zdrowia Dziecka ograniczone przez grypę i zagrożenie koronawirusem

Zakaz nie jest całkowity

- To są dzieci przewlekle chore, z obniżoną odpornością, dlatego zdecydowałem się na ograniczenie kontaktu tych dzieci z dorosłymi – mówił reporterce TVN24 dyrektor placówki.

Jak przekazał, zakaz nie jest całkowity. – Zapraszamy opiekunów, ale apelujemy o to, żeby jeżeli ktoś jest chory, ma objawy, kaszle, kicha, ma gorączkę, żeby w tym czasie nie odwiedzał swojego dziecka, niech to zrobi ktoś inny z rodziny, kto jest zdrowy – dodał Marek Migał.

Jak zaznacza dyrekcja, to nie pierwszy raz, kiedy taki zakaz, w sezonach grypowych, jest wprowadzany. Za każdym razem spotyka się to ze zrozumieniem rodziców.

Wirus z Wuhan

Choroba zakaźna COVID-19, wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2, pojawiła się w grudniu w Wuhanie w środkowych Chinach. Od 31 grudnia 2019 roku do 2 marca (do godziny 18.50) zanotowano ponad 90 tysięcy przypadków zarażenia. Ponad 3 tysiące osób zmarło. Główny Inspektorat Sanitarny nie zaleca podróżowania m.in. do Chin, Hongkongu oraz Korei Południowej, Włoch, Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu.