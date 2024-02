Zagraniczne podróże Rafała Trzaskowskiego

W 2023 roku 42 przeloty samolotem

Za delegację do Wilna (prezydent plus osoba towarzysząca) - 5 tys. zł, a za podróż do Barcelony (prezydent plus dwie osoby) - 11 tys. zł. Na Litwie prezydent stolicy wziął udział na zaproszenie burmistrza Wilna, w dyskusji panelowej pt. "Bojownicy o wolność: miasta zjednoczone z Ukrainą". W Hiszpanii uczestniczył w uroczystości związanej z odebraniem nagrody Cercle d'Economia Prize przyznanej prezydentowi Warszawy.