Uratowali zabytkowy piec kaflowy na stacji kolejowej

Społecznicy w obronie pieca

"Dawna kasa biletowa, poczekalnie i wiata, od 2014 roku, ujęte są w gminnej ewidencji zabytków. Cały obiekt nawiązuje swoją architekturą do tzw. linii otwockiej choć powstał w okresie powojennym, dlatego też nie objęto go ścisłą ochroną konserwatorską w postaci wpisu do rejestru zabytków, a wnętrza dawnych poczekalni i kas biletowych nie są chronione. Piec kaflowy będący przedmiotem petycji spełnia definicję zabytku i, w naszym przekonaniu, zasługuje na zachowanie i należyte prace konserwatorskie, jak również pozostawienie go w jego dotychczasowej lokalizacji" - napisali w petycji społecznicy.