Za kontrowersyjną plażę zapłacili sto tysięcy, teraz zabierają wyposażenie. Do konserwacji

Stolik z ławami, boisko do siatkówki, ale bez siatki, piaskownica w kształcie kadłuba łodzi, wiklinowa altana. Wszystko to stanęło w ostatnich tygodniach grudnia na nowej plaży na Białołęce, tuż przy ulicach Aluzyjnej i Sprawnej. Część mieszkańców kręciła nosem i pytała: za co ratusz zapłacił sto tysięcy złotych.