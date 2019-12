15-letni Emil B. oskarżony o zabójstwo w szkole. Prokuratura: przygotowywał się do popełnienia przestępstwa

Śledztwo w sprawie zabójstwa w wawerskiej szkole zakończone. Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko Emilowi B., który według prokuratury śmiertelnie ranił o rok starszego kolegę. Grozi mu kara do 25 lat więzienia.

"Był w pełni poczytalny"

Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga-Południe zakończyła już śledztwo i w poniedziałek skierowała do sądu akt oskarżenia. - Prokurator zarzuca Emilowi B. popełnienie zbrodni zabójstwa w zamiarze bezpośrednim - informuje Marcin Saduś, rzecznik Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.

Jak zaznacza Saduś, z ustaleń śledztwa wynika, że 15-latek przygotowywał się do popełnienia przestępstwa. - Opisywał w korespondencji telefonicznej przewidywane konsekwencje czynu, którymi miały być pobyt na izbie dziecka oraz w zakładzie poprawczym, a także w sposób planowy popełniał czyn - zaznacza Saduś.

Grozi mu do 25 lat więzienia

Tuż po tragedii Emil B. trafił do schroniska dla nieletnich. Prokuratura zawnioskowała o przekazanie sprawy do dalszego prowadzenia. Bo w przypadku najpoważniejszych przestępstw, osoby które ukończyły 15. rok życia, a nie ukończyły 17. roku (to w Polsce granica odpowiedzialności karnej) mogą być sądzone jak osoby dorosłe, gdy tak postanowi sąd.