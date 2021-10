Zabójstwo w pralni na Gocławiu. Jest wniosek o umorzenie postępowania

Jak przekazała prokurator Katarzyna Skrzeczkowska, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga, wniosek w sprawie umorzenia postępowania przeciwko podejrzanemu o zabójstwo w pralni na Gocławiu został złożony pod koniec września. - Prokuratura złożyła do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga wniosek o umorzenie postępowania z uwagi na niepoczytalność podejrzanego oraz zastosowanie środków zabezpieczających w postaci umieszczenia go w zakładzie psychiatrycznym - poinformowała Skrzeczkowska. - Podstawą wniosku była opinia sądowo-psychiatryczna, z której wynika, że sprawca w chwili popełnienia czynu był niepoczytalny - dodała.

Zabójstwo w pralni

Do zabójstwa w pralni przy Bora-Komorowskiego doszło 7 maja pomiędzy godzinami 13 a 14. Nie było bezpośrednich świadków zdarzenia. - Funkcjonariusze policji zostali wezwani do interwencji w jednym z lokali usługowych. Ze zgłoszenia wynikało, że ktoś może potrzebować pomocy. Na miejsce policjanci przybyli jednocześnie ze strażą pożarną, której funkcjonariusze umożliwili dostanie się do lokalu, ponieważ drzwi były zamknięte. W środku zastali mężczyznę, który trzymał w dłoni niebezpieczne narzędzie, nie reagował na polecenia. Mężczyzna wyszedł z lokalu i zaatakował funkcjonariuszy, podjął próbę ucieczki - mówił wtedy Rafał Retmaniak z Komendy Stołecznej Policji.