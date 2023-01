Zabójstwo na Nowym Świecie. Łukasz G. usłyszał zarzut

Łukasz G. został zatrzymany w poniedziałek w Warszawie . We wtorek został doprowadzony do Prokuratury Okręgowej w Warszawie. - Podejrzanemu zostały ogłoszone zarzuty. Został przesłuchany. Prokuratura nie podaje informacji dotyczących stanowiska procesowego podejrzanego oraz treści jego wypowiedzi - powiedziała prokurator Aleksandra Skrzyniarz.

Zarzuty dotyczą zabójstwa 29-latka poprzez trzykrotne ugodzenie go ostrym narzędziem w klatkę piersiową, co skutkowało śmiercią. - Prokurator skierował do sądu wniosek o utrzymanie tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego - dodała Skrzyniarz.