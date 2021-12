W domu byłego policjanta brat zabił brata. Jest prawomocny wyrok sądu

12 lat za zabicie brata

Prokuratura: brat udusił brata

Po ujawnieniu sprawy w 2019 roku zarówno policja, jak i prokuratura nabrały wody w usta. Wiadomo było, że w momencie zbrodni w mieszkaniu były trzy osoby. Jedna zmarła, a dwie pozostałe nie złożyły wyjaśnień. Prokuratura początkowo postawiła zarzuty zarówno ojcu, jak i synowi; żaden się nie przyznał. Ostatecznie oskarżony został jedynie Kamil K. - W dniu 25 września 2020 roku przeciwko Kamilowi K. został skierowany do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia. Prokurator zarzucił oskarżonemu popełnienie w nocy z 1 na 2 listopada 2019 roku w Warszawie przestępstwa zabójstwa (w zamiarze bezpośrednim) mężczyzny - przekazała wówczas tvnwarszawa.pl Aleksandra Skrzyniarz, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Warszawie. - W toku śledztwa ustalono, że do śmierci pokrzywdzonego doszło na skutek gwałtownego uduszenia. Badania wykonane na miejscu zdarzenia wykazały, że oskarżony znajdował się w stanie nietrzeźwości - dodała. Kamil K. nie przyznał się do winy. Powiedział, że niczego nie pamięta. Biegli psychiatrzy nie mieli wątpliwości co do jego poczytalności.