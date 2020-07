"Gang karateków" odpowie za zabójstwo Jaroszewiczów. Jest data procesu

Sąd Okręgowy w Warszawie wyznaczył termin pierwszej rozprawy w procesie trzech mężczyzn z "gangu karateków" oskarżonych o zabójstwo małżeństwa Jaroszewiczów w 1992 roku. Do winy przyznało się tylko dwóch oskarżonych.

Pierwsze posiedzenie w sprawie odbędzie się 19 sierpnia. "W dniu 2 lipca zostało wydane zarządzenie o wyznaczeniu rozprawy w tej sprawie na 19 sierpnia bieżącego roku" - podała sekcja prasowa stołecznego sądu okręgowego.

Robert S., Marcin B. i Dariusz S. – członkowie tak zwanego gangu karateków, powiązanego z mafią pruszkowską, który w latach 1993-1995 dokonał kilkudziesięciu wyjątkowo brutalnych rabunków w całej Polsce – odpowiedzą przed sądem za napad rabunkowy na willę byłego premiera PRL Piotra Jaroszewicza i jego żony Alicji. Do zdarzenia doszło w warszawskim Aninie w nocy z 31 sierpnia na 1 września 1992 roku. Jak ustalono w toku śledztwa, mężczyźni wspólnie zamordowali Piotra Jaroszewicza, zaś Robert S. zabił Alicję Solską-Jaroszewicz.

Ponad 420 stron aktu oskarżenia

Robertowi S. zarzucono również dokonanie 18 stycznia 1991 roku w Gdyni zabójstwa małżeństwa S. oraz usiłowanie 12 września 1993 roku w Izabelinie zabójstwa mężczyzny.

O skierowaniu aktu oskarżenia w tej sprawie Prokuratura Okręgowa w Krakowie informowała 19 grudnia 2019 roku. Akt oskarżenia liczy ponad 420 stron. Dariusz. S. i Marcin B. przyznali się do winy, Robert S. odmówił składania wyjaśnień i nie przyznał się do zarzucanych mu czynów.

Pierwotnie sprawa trafiła do Sądu Okręgowego w Gdańsku. W czerwcu gdański sąd apelacyjny przekazał jednak sprawę do rozpoznania w Warszawie z powodów "ekonomiki procesowej" - zdecydowana większość osób podlegających wezwaniu na rozprawę mieszka bowiem w obszarze działania warszawskiego Sądu Okręgowego.

Kombinezony, "chińskie" trampki, podwójne rękawiczki

W sprawie, nad którą pracowali krakowscy policjanci i którą kierowało czterech prokuratorów, przesłuchano ponad 400 świadków; śledczy uzyskali też ponad 50 opinii instytutów badawczych.

Przebieg wydarzeń w sprawie Jaroszewiczów udało się odtworzyć na podstawie obszernych i szczegółowo weryfikowanych wyjaśnień złożonych przez Dariusza S., a następnie również przez Marcina B.

Opisując przebieg zbrodni dokonanej w Aninie, krakowski prokurator okręgowy Rafał Babiński mówił w grudniu ubiegłego roku, że sprawcy przed wejściem do domu Jaroszewiczów doskonale się zamaskowali – mieli jednorazowe kombinezony, byli ubrani w "chińskie" trampki nienadające się do identyfikacji indywidualnej, mieli na rękach dwie pary rękawiczek (lateksowe a na nich skórzane dodatkowo zabezpieczone folią samoprzylepną), a na głowach mieli kominiarki.

Według ustaleń śledczych, ofiary wytypował Roberta S., który sam opracował plan napadu, a następnie wtajemniczył pozostałych dwóch sprawców. Po dotarciu pociągiem wcześnie rano 31 sierpnia 1992 roku do Warszawy, kolejką podmiejską pojechali potem do Anina. Następnie poszli na tyły posesji małżeństwa Jaroszewiczów, gdzie po zamaskowaniu rozpoczęli całodzienną jej obserwację. Robert S. przygotował specjalną odzież, sznurki (sprawcy nie mieli ze sobą broni palnej, jedynie Dariusz S. miał nóż). On też podał biegającemu po ogrodzie psu jedzenie ze środkiem nasennym.

Zabrali pieniądze, monety, pistolety i zegarek

Sprawcy weszli do domu pokrzywdzonych przy użyciu znalezionych na terenie posesji dwóch drabin przez uchylone okno łazienki. Następnie Robert S. obezwładnił Piotra Jaroszewicza, który wówczas oglądał telewizję na parterze domu, poprzez uderzenie go w głowę częścią znalezionej w domu broni palnej. Następnie wraz z Marcinem B. umieścili pokrzywdzonego w jego gabinecie, przywiązując go do fotela, wcześniej umożliwiając mu przebranie zakrwawionej odzieży oraz opatrując ranę głowy, zaś Alicja Solska–Jaroszewicz, która spała w sypialni, została przez sprawców obudzona, a następnie zaprowadzona do łazienki sąsiadującej z jej sypialnią; tam skrępowano jej nogi i ręce i ułożono na podłodze.

Sprawcy przeszukali dom, zabrali z niego pięć tysięcy marek niemieckich, pięć złotych monet, dwa pistolety (Mauser oraz Walther) oraz zegarek damski firmy IWC Schaffhausen.

Prawdopodobnie w momencie opuszczania przez sprawców domu pokrzywdzonych, już w godzinach wczesnoporannych, Piotr Jaroszewicz wyswobodził się z więzów. Napastnicy znów posadzili go w fotelu. Następnie, gdy dwaj sprawcy trzymali go za ręce, Robert S. go udusił. Po zamordowaniu Piotra Jaroszewicza Robert S. zabrał z gabinetu pokrzywdzonego jego sztucer, poszedł do łazienki, w której leżała związana Alicja Solska-Jaroszewicz i ją zastrzelił.

Cztery osoby uniewinnione

Pierwotnie w sprawie Jaroszewiczów w kwietniu 1994 r. zatrzymano cztery osoby - Krzysztofa R. - "Faszystę", Wacława K. - "Niuńka", Henryka S. - "Sztywnego" i Jana K. - "Krzaczka". W 1998 r. Sąd Wojewódzki w Warszawie uniewinnił całą czwórkę z powodu braku dowodów. Wyrok uniewinniający utrzymał sąd apelacyjny.

Autor:mp/b

Źródło: PAP