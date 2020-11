Zabójstwo Jaroszewiczów. Oskarżony zasłania się niepamięcią

Proces ruszył w sierpniu. Na ławie oskarżonych zasiedli także Robert S., i Dariusz S. członkowie tzw. gangu karateków, który w latach 90. dokonał kilkudziesięciu wyjątkowo brutalnych napadów rabunkowych. Sędziowie w swych pytaniach skupili się w piątek m.in. na okolicznościach dostania się do domu Jaroszewiczów przez otwarte okno łazienki znajdującej się na piętrze. Według prokuratury, oskarżeni mieli wejść do budynku po dwóch masywnych drabinach połączonych sznurem.

- Czy pamięta pan, jak związywał pan drabiny, po których dostaliście się do domu? Czy związywał je pan sam? Kto je niósł? Czy wchodziliście po drabinie wszyscy razem? Czy to pan odnosił drabinę z powrotem? – pytał sąd. Na te i wiele innych pytań oskarżony nie potrafił znaleźć odpowiedzi, argumentując, że nie pamięta takich detali.

Sąd skonfrontował piątkowe odpowiedzi Marcina B. z wyjaśnieniami składanymi przez niego w śledztwie prokuratorskim w maju 2019 r., w których oskarżony bardzo szczegółowo relacjonował przebieg włamania do domu Jaroszewiczów. Mężczyzna pytany przez sąd, dlaczego podczas rozprawy nie pamięta już tych szczegółów, odparł, że niektóre detale już zatarły mu się w pamięci z uwagi na upływ czasu. - Ludzka pamięć tak działa. To normalne funkcjonowanie pamięci człowieka – mówił B.

Syn zamordowanego małżeństwa Andrzej Jaroszewicz, występujący w tym procesie jako oskarżyciel posiłkowy, powiedział Polskiej Agencji Prasowej, że nie wierzy w wyjaśnienia Marcina B. - Nie wiem, co to znaczy. Wygląda tak, jakby oskarżony był zaskoczony dociekliwością sądu i się gubi. Wygląda to tak, jakby ktoś uczył go tej sprawy, ale nie do końca nauczył – wskazał Jaroszewicz.