Zabójstwo hinduskiego informatyka. Lekarze wykluczyli poczytalność sprawcy

Prokuratura skierowała do sądu wniosek o umieszczenie Emila M., podejrzanego o zabójstwo 30-letniego Ibrahima S. w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Biegli lekarze stwierdzili u niego przewlekłą chorobę, która wykluczyła poczytalność w trakcie zdarzenia.

Do tragedii doszło 24 stycznia w mieszkaniu wynajmowanym przez zmarłego 30-letniego obywatela Indii Ibrahima S. przy ul. Włodarzewskiej w Warszawie. Mężczyzna pracował w dziale IT, w warszawskiej siedzibie jednego z banków. Służby zaalarmowali zaniepokojeni współpracownicy 30-latka, gdy ten nie zjawił się w pracy.

Biegli stwierdzili niepoczytalność podejrzanego

- W toku postępowania w związku z uzasadnionymi podejrzeniami co do poczytalności podejrzanego, zabezpieczono jego dokumentację medyczną z wcześniejszego leczenia, a także skierowano go na ambulatoryjne badania psychiatryczne, a następnie na wniosek biegłych przeprowadzono jego obserwację sądowo-psychiatryczną - poinformował rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie prokurator Szymon Banna.