Mówił, że zabił dziennikarza, bo "nakłonił go diabeł". Został prawomocnie skazany, ale prokurator złożył kasację

- W tej sprawie wiemy właściwie tyle, ile powiedział nam i wyjaśnił skazany. On także ujawnił to zdarzenie, oddał się w ręce organów ścigania, nie będąc w tym czasie ścigany i wskazał na to, że jest sprawcą zabójstwa w Warszawie, które w tym czasie nie było jeszcze ujawnione - mówił w uzasadnieniu zapadłego w środę orzeczenia SN sędzia Jerzy Grubba.