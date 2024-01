"Przesłuchano wszystkich świadków". Oskarżony o zabójstwo dwójki dzieci odpowiada z wolnej stopy

- Podmiotowe postępowanie sądowe, zainicjowane aktem oskarżenia przeciwko Piotrowi P. skierowanym przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie, pozostaje w toku. Na rozprawie sądowej przesłuchano już wszystkich świadków wskazanych w akcie oskarżenia. Sąd Okręgowy wysłuchał również biegłych wydających liczne opinie w sprawie. Do przesłuchania zostali biegli psychiatrzy i psycholog opiniujący w sprawie, co ma na nastąpić 24 stycznia - powiedział nam Szymon Banna, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

"Motywacja zasługująca na szczególne potępienie"

Rodzice zmarłych dzieci poznali się na studiach, w 2014 roku. Kilka miesięcy później kobieta zaszła w pierwszą ciążę. Dziewczynka urodziła się na początku 2016 roku. Po czterech miesiącach niemowlę trafiło do szpitala, gdzie zdiagnozowano zachłystowe zapalenie płuc. Po trzech tygodniach wróciła do domu.

Dzień później jej matka poszła do sklepu, a córkę zostawiła pod opieką ojca. Kiedy wróciła, mąż powiedział, że dziewczynka śpi. Gdy kobieta weszła do sypialni, dziecko nie dawało oznak życia.

Niedługo po śmierci dziewczynki na świat przyszedł syn pary. Był kwiecień 2017 roku. Trzy miesiące później chłopiec trafił do szpitala. Po powrocie do domu zmarł.

Oskarżony, jak podawała prokuratura, niosąc dziecko na rękach, udał się do salonu, by położyć je do łóżeczka. Po chwili zawołał żonę i oświadczył, że upuścił syna na podłogę. Wezwano pogotowie. Chłopiec zmarł w trakcie badań. Policję powiadomił lekarz dyżurny, bo jego zdaniem obrażenia, których doznał chłopczyk, nie mogły być spowodowane tym, że ojciec go upuścił. Wówczas służby wróciły też do śmierci jego siostry. Ich zdaniem, za jej śmierć również odpowiada ojciec. W tym przypadku ustalono, że podejrzany upozorował zachłyśnięcie się dziecka, wprowadzając do jego górnych dróg oddechowych nadtrawioną treść pokarmową.