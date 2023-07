Zabił matkę, jej ciało poćwiartował i wrzucił do Wisły. Wyrok

Karl Pfeffer (zgodził się na ujawnienie nazwiska i wizerunku), oskarżony o makabryczne zabójstwo matki, usłyszał we wtorek wyrok. Sąd skazał go na 25 lat więzienia. Ciała kobiety do dziś nie odnaleziono.

Nieprawomocny wyrok zapadł w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Oskarżony był na sali rozpraw. Sąd skazał go na 25 lat pozbawienia wolności. O prawo do warunkowego zwolnienia będzie mógł ubiegać się po 20 latach więzienia.

"Zamknięty łańcuch poszlak"

Zdaniem sądu syn podjął decyzję o zabiciu matki po kłótni. - Wykorzystując przewagę fizyczną i zaskoczenie, oskarżony zaczął dusić matkę poduszką, przykładał jej poduszkę do twarzy, zasłaniając usta oraz nos. Zwalniał ucisk, obserwując jej reakcję. Widząc, że w dalszym ciągu żyje, ponawiał duszenie, dążył konsekwentnie do pozbawienia jej życia - opisywała w uzasadnieniu sędzia Domańska.

Oskarżony tłumaczył się wzburzeniem

- Dokumentacja medyczna oraz treść wiadomości kierowana do znajomych, opisujące codzienności, niemal do ostatnich chwil jej życia, uzasadniają z kolei, że przyczyna śmierci nie był jej stan zdrowia. Gdyby zmarła na skutek samobójstwa lub z przyczyn chorobowych, oskarżony nie ukrywałyby jej ciała po uprzednim rozczłonkowaniu - dodała.

- Po pierwsze, sprzeczka z matką umożliwiałaby co najwyżej wzburzenie objawiające się podniesieniem głosu, a po drugie, wielominutowe duszenie zapewniało wystarczający okres czasu, żeby się uspokoić i zaprzestać, co nastąpiło, bo celem było zabicie - uznała.

Dlaczego nie dożywocie?

Karlowi groziło dożywocie. - Sąd uznał, że zasadne będzie wymierzenie kary nieeliminującej oskarżonego ze społeczeństwa. Kara dożywotniego pozbawienia wolności winna być orzekana wobec sprawców, którym trudno przypisać możliwości resocjalizacyjne, wobec osoby wyjątkowo zdemoralizowanych, co do których wcześniej podejmowane działania resocjalizacyjne nie pozostawiają skutków - przypomniała przewodnicząca składu sędziowskiego.

- Sąd stoi na stanowisku, że kara 25 lat pozbawienia wolności jest tą karą, która będzie odpowiednia na przeprowadzenie procesu resocjalizacji. Jest to kara, która powinna uświadomić oskarżonemu, jakie są ogólnie obowiązujące normy społeczne i prawne, a także przygotować oskarżonego do życia po opuszczeniu zakładu karnego.

"Podejrzany rozczłonkował ciało swojej matki"

Ściągnięto go z USA, proces odbył się w Polsce

Proces ruszył pod koniec grudnia. Na pytanie sądu, czy przyznaje się do popełnienia zarzucanego czynu, oskarżony odpowiedział, że "stosunkowo". - Jeśli dostanę ofertę do negocjacji co do przyznania się, mogę się przyznać - mówił w sądzie.