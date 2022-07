Zabarykadował się z ekspedientką w sklepie. Miał nóż. Wcześniej chciał napaść na inny sklep. Zarzuty

Jak poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie Aleksandra Skrzyniarz, w poniedziałek mężczyzna usłyszał zarzut za to co stało się w sklepie przy Pięknej w Warszawie, gdzie próbował dokonać rozboju i zrabować pieniądze.

Zabarykadował się z kobietą w sklepie

- Dzisiaj przesłuchano podejrzanego. Przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia. Ponadto prokurator, z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, skierował wniosek do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania - poinformowała Aleksandra Skrzyniarz.

Policja w osobnym poście na Twitterze dodała, że "liczyła się każda sekunda. Szybko przystąpiono do dynamicznych działań. Zakończyły się one obezwładnieniem agresora, który posiadał przy sobie nóż. Trafił on do policyjnego aresztu. Pokrzywdzonej udzielono pomocy".