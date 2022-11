Otwarte bramki i nowe oznaczenia na peronach. Zniechęcają pasażerów do ciasnego łącznika

Miasto próbuje poradzić sobie z problemem zbyt ciasnego łącznika między pierwszą a drugą linią metra. Na peronie stacji Świętokrzyska pojawiły się kolejne strzałki, które mają przekierować strumień pasażerów na okrężną drogę, przez antresolę. Otwarto także część bramek, co w porannym szczycie wywołało pewne zamieszanie.

W środę na stacji metra Świętokrzyska otwarto niektóre bramki. Na miejscu był reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Szmelter. - Na obu liniach otwarte są tylko niektóre bramki. W przypadku stacji pierwszej linii otwarte są boczne, szerokie bramki, gdzie skanuje się bilety z kodem QR. Bramki starszego typu, z kołowrotkami są zamknięte. Przy wejściu na drugą linię otwarte są bramki bliżej łącznika prowadzącego do antresoli - opisał nasz reporter.

Jak dodał, na peronie pierwszej linii wzdłuż krawędzi wymalowano strzałki, które kierują podróżnych chcących przesiąść się na drugą linię. Wcześniej podobne drogowskazy zostały naklejone na filary. Cel mają ten sam: zniechęcić pasażerów do używania ciasnego łącznika, którym trasa jest najkrótsza.

Szmelter zauważył, że otwarte bramki wywołały wśród niektórych podróżnych dezorientację. - Niektórzy zastanawiali się, czy jeśli bramka jest otwarta, to czy muszą kasować bilet. Na miejscu są obecni pracownicy Zarządu Transportu Miejskiego, którzy udzielają informacji pasażerom - przekazał.

Chcą rozdzielić strumień pasażerów

Dopiero około południa ratusz wydał w tej sprawie komunikat. Jak przekazał, zastosowane rozwiązania mają poprawić bezpieczeństwo na stacji i rozładować tłok, który pojawia się tu w godzinach szczytu. "Nowe oznakowanie pozwoli rozdzielić strumień przesiadających się na dwa przejścia – z M1 do M2 przez antresolę, a z M2 do M1 przez przejście peronowe. Zostało ono wybudowane – i spełniało swoją rolę – kiedy funkcjonował tylko centralny odcinek drugiej linii metra z siedmioma stacjami. Dziś, gdy pasażerów jest więcej, w niektórych sytuacjach przechodzenie nim jest utrudnione" - czytamy w komunikacie.

- Część bramek jest otwarta i są to bramki dedykowane pasażerom przesiadającym się z linii M1 na M2. To, że bramki są otwarte, nie oznacza, że nie należy kasować biletu. Zasada jest taka, że po przekroczeniu linii bramek trzeba mieć skasowany bilet lub aktywną kartę miejską. To wynika z regulaminu przewozowego, który obowiązuje w Warszawie – powiedział nam Tomasz Kunert, rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego. Podkreślił, że przy otwartej bramce nie ma możliwości skasowania biletu. – Dlatego część bramek pozostała zamknięta i tam można normalnie skasować bilet. Na miejscu są nasi informatorzy, którzy na bieżąco udzielają informacji – dodał Kunert.