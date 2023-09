Z Wisły wyłowiono ciało

O szczegóły zapytaliśmy straż pożarną. - O godzinie 9 policja poprosiła nas o pomoc, bo ich łódka nie mogła dopłynąć na miejsce. Zadysponowana została nasza łódź i skuter wodny z grupą nurkową oraz trzy zastępy straży pożarnej. Udało się dotrzeć do topielca i przeciągnąć go na brzeg. Przekazano go policji, która prowadzi dalsze czynności - przekazał w rozmowie z tvnwarszawa.pl starszy aspirant Bogdan Smoter ze stołecznej straży pożarnej.